Der einzige Zeuge

Am Bahnhof von Cincinnati beobachtet der achtjährige Samuel Lapp einen Mord. Ihn und seine Mutter Rachel von der Glaubensgemeinschaft der Amischen nimmt Chefermittler John Book mit aufs Revier. Dort macht der Junge eine Entdeckung, die ihn in Gefahr bringt.



Nicht nur das Opfer, ein verdeckter Ermittler, sondern auch einer der beiden Täter ist Polizeibeamter: der Rauschgiftfahnder James McFee, der in korrupte Machenschaften verwickelt scheint. Aus Sorge um seinen kleinen Zeugen vertraut sich Book nur seinem Vorgesetzten Schaeffer an. Der kümmert sich um den Fall - anders als erwartet.



Der Polizeithriller spielt in der Welt der Amischen, einer deutschstämmigen Glaubensgemeinschaft, die nach den strengen Regeln ihres protestantischen Gründers aus dem 17. Jahrhundert lebt. Hollywoodstar Harrison Ford setzt als Polizist sein Leben aufs Spiel. Für acht Oscars nominiert, gewann der Film zwei.