Hooker gelingt die Flucht nach Chicago, wo Colemans alter Freund Henry Gondorff lebt. Mithilfe des abgebrühten Gauners will er den Mord an seinem Lehrmeister rächen. Als Henry erfährt, wie viel Geld bei der Sache im Spiel ist, lässt er sich auf die gefährliche Partie ein. Die beiden entdecken, dass Lonnegan eine Schwäche für Poker und Pferdewetten hat. Natürlich lässt ein Mann wie Lonnegan sich nicht ohne weiteres auf eine solche Sache ein. Seine Tests von Hookers vermeintlich todsicherem System in Sachen Pferdewetten bringen die Gauner ganz schön ins Schwitzen.



Als wäre das nicht genug Ärger, sitzen Hooker sowohl das FBI als auch ein korrupter Cop und Luthers Mörder im Nacken. Doch alles muss nun perfekt funktionieren, damit die Scharade gegenüber Lonnegan nicht auffliegt und der "Clou" letztlich glückt.



Mit "Der Clou" schuf Erfolgsregisseur George Roy Hill ("Zwei Banditen") eine köstliche Gaunerkomödie, die dank des exzellenten Drehbuchs und eines herausragenden Darsteller-Ensembles zu einem Kultklassiker des New-Hollywood-Kinos avancierte. In den Hauptrollen glänzen die Oscar-Preisträger Robert Redford und Paul Newman. Bei der Verleihung im Jahr 1974 wurde der Film mit sieben Oscars belohnt, unter anderem für das Beste Drehbuch, den Besten Film und die Beste Regie.