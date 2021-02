Immanuel Rath ist Gymnasialprofessor in einer deutschen Kleinstadt. Seine Schüler nennen den respektablen, aber auch selbstgefälligen und pedantischen Mann "Professor Unrat". Eines Tages fällt ihm während des Unterrichts das Bild einer Tingeltangel-Sängerin in die Hände, die in dem Hafen-Varieté "Der blaue Engel" ein Gastspiel gibt.



Rath will der Künstlerin ins Gewissen reden und sucht sie in ihrer Garderobe auf, wo sich Lola Lola, so der Künstlername der Sängerin, gerade für ihre nächste Nummer umzieht. Aber auch Rath erliegt dem Charme der lasziven, etwas ordinären Schönheit. Nach einem Abend im "Blauen Engel" und einer gemeinsam verbrachten Nacht quittiert er den Dienst und heiratet die Sängerin.



Nachdem sein kleines Vermögen aufgebraucht ist, verliert Lola Lola das Interesse an ihm. Rath verkommt zusehends, bringt es aber nicht fertig, sich von seiner Frau zu trennen. Als die Truppe wieder einmal in seiner Heimatstadt gastiert und Rath, der mittlerweile in einer entwürdigenden Clownsnummer auftritt, beobachtet, wie Lola Lola mit dem Artisten Mazeppa anbändelt, kommt es zum Eklat.



Josef von Sternbergs Verfilmung von Heinrich Manns Roman "Professor Unrat" erzählt die Geschichte vom Fall eines bigotten Kleinbürgers und gehört zu den größten Leistungen des deutschen Films - ein stilistisch brillanter, vom Expressionismus beeinflusster Klassiker.



"Der blaue Engel" machte Marlene Dietrich berühmt und begründete zugleich ein Rollenprofil, das auch ihre späteren, amerikanischen Arbeiten mit Sternberg prägen sollte: das der Verführerin, die aber auch Opfer ihrer Sinnlichkeit ist.



Emil Jannings, Stummfilmstar und Oscarpreisträger der ersten Verleihung überhaupt (1929 für "Der Weg allen Fleisches", "Sein letzter Befehl"), konnte sich mit seinem denkwürdigen Auftritt als spießiger Gymnasiallehrer im neuen Medium etablieren.



Der Komponist Friedrich Hollaender, der Lola Lolas Songs schrieb - "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" -, machte schließlich wie Sternberg und Dietrich in Hollywood Karriere.