Der Atem des Himmels

Die Lawine hinterlässt Verwüstung und Tod.

Quelle: ORF/ZDF/Christian Schramm

Und ganz nebenbei hat der Autor einen Teil seiner eigenen Familiengeschichte mit hinein verwoben: Nach dem Tod ihres Vaters verlässt die 41-jährige Erna von Gaderthurn im Frühling 1953 das Südtiroler Schloss ihrer Familie. Sie zieht nach Blons in Vorarlberg, wo sie eine Stelle als Lehrerin übernimmt. In der kleinen Berggemeinde sorgt die feine Dame bereits bei ihrer Ankunft für Aufsehen. Auch Baron von Kessel ist von ihr angetan. Erna fühlt sich aber mehr zu ihrem Kollegen Eugenio hingezogen, der mit von Kessel in Konflikt gerät.



Der Baron unterlässt auf seinen Ländereien die Errichtung von Lawinenzäunen. Doch dann kommt am 11. Januar 1954 eine Lawinen-Katastrophe, die in Blons 57 Menschenleben fordert.