Ben aber zögert seine Zustimmung hinaus, ohne sich über die Gründe klar zu sein. In dieser Situation taucht ein gewisser Abe Kelsey auf, ein halbverrückter Herumtreiber, und verbreitet das Gerücht, Rachel sei keine Zachary, sondern eine Kiowa-Indianerin. Mattilda bestreitet das entschieden, doch als die Kiowas Ben auffordern, Rachel an sie auszuliefern, gibt Mattilda zu, dass sie tatsächlich ein indianisches Findelkind ist.



Ben ist unendlich erleichtert. Denn nun weiß er, was er sich nie eingestehen konnte: Er liebt Rachel. Und er ist fest entschlossen, das Mädchen zu verteidigen, auch wenn es sich selbst ausliefern will, um Blutvergießen zu verhindern. Die Kiowas umzingeln die Ranch. Ihre Übermacht ist erdrückend, die Eingeschlossenen scheinen verloren.



Regisseur John Huston holte für die bis dahin teuerste Produktion seiner Karriere ein erlesenes Ensemble vor die Kamera, an der Spitze die beiden Oscarpreisträger Audrey Hepburn ("Ein Herz und eine Krone") und Burt Lancaster ("Elmer Gantry – Gott ist im Geschäft"). Seinen ersten Western "Tal der Rache" drehte Lancaster 1951 - ein gelungener Start zu einer außerordentlichen Genre-Karriere, die 30 Jahre und 13 - zum Teil grandiose - Filme später mit dem leise ironischen Spätwestern "Zwei Mädchen und die Dolin-Bande" endete.



Mit von der Partie sind in "Denen man nicht vergibt" auch die legendäre Lillian Gish - sie bekam 1971 den "Ehren"-Oscar - und der Kriegsheld und Westernstar Audie Murphy. Audie Murphy war der meistdekorierte US-Soldat des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg wurde Murphy zu einem vergötterten Nationalhelden, man verfilmte in "Beyond Glory" seine kriegerischen Heldentaten, und Hollywood hatte einen neuen Star.