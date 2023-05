Das verflixte 7. Jahr

Es ist Hochsommer in New York und eigentlich Ferienzeit. Doch Richard Sherman, Cheflektor eines Verlags, hat zu ‎viel zu tun, um an Urlaub zu denken. So fahren seine Frau Helen und sein Sohn Ricky ohne ihn aufs Land, und er ‎kann ungestört arbeiten. Bis er die Bekanntschaft einer bildhübschen Blondine aus seinem Haus macht.



Er lädt sie zu ‎einem Drink in seine Wohnung ein und ist sofort von ihrer entwaffnenden Unbefangenheit fasziniert. Doch als ‎kreuzbraver Ehemann versucht er, das unerwartete "Abenteuer" dieses Abends so schnell wie möglich zu beenden. ‎Die Begegnung hat Konsequenzen: Richard ist bei der Arbeit unkonzentriert, und sein Daumen zuckt ständig, was ‎ein Psychologe sofort als Symptom dafür ansieht, dass Richard ein Seitensprung reizt - typisch für einen Mann nach ‎sieben Jahren Ehe.



Billy Wilder inszenierte "The Seven Year Itch" 1954 nach einem Theaterstück von George Axelrod, mit dem ‎zusammen er auch die Filmfassung schrieb. Aus Publicity-Gründen waren extra zwei Außenaufnahmen in New ‎York vorgesehen, darunter die berühmte Szene, in der Marilyn Monroes Rock über dem Luftschacht der U-Bahn ‎hochfliegt - ein Spektakel, das Hunderte von Fotografen und Schaulustigen anlockte. Die Szene musste allerdings ‎aus technischen Gründen im Studio wiederholt werden und fiel weniger voyeuristisch aus als die New Yorker ‎Aufnahmen.‎