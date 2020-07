Das Penthouse

In die Fußstapfen von Audrey Hepburn tritt hier die brünette Schauspielerin Michelle Monaghan, die ihrem großen Vorbild nicht nur äußerlich ähnelt. Die studierte Journalistin aus Iowa weiß sich nicht nur in spektakulären US-Blockbustern wie "Eagle Eye - Außer Kontrolle" oder "Mission: Impossible 3" zu behaupten. Sie konnte auch im romantischen Genre wie in der Nicholas-Sparks-Verfilmung "The Best of Me - Mein Weg zu dir" oder in der ersten Staffel der gefeierten HBO-Serie "True Detective" überzeugen.