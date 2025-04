Allerdings wird die Autofahrt an der Grenze leicht verzögert, weil der Familienhund Luitbert keinen Reisepass besitzt. Mizzi Buntje sitzt derweil mit ihrem Gatten Heimo und ihrer Tochter Petra im vollen Reisebus. "Inkognito" mit an Bord: Petras heimlicher Geliebter Herbert, der die Reise nutzen will, um sich bei ihren Eltern einzuschmeicheln. Endlich im Ferienort Jesolo angekommen, staunen die "verfeindeten" Familien nicht schlecht: Hirsekorns und Buntjes haben ihren Urlaub im selben Hotel gebucht.



17 Jahre vor Gerhart Polts "Man spricht deutsch" (1987) inszenierte Rolf Olsen mit "Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern" bereits eine treffsichere Urlaubssatire. Pointiert nimmt der temporeiche Film den alljährlichen Sommerurlaubswahnsinn aufs Korn und porträtiert die Zeit, in der der Italienurlaub als Prestigesache galt und Dolce Vita, Teutonengrill und Schweinebraten an der Adria in Mode kamen. Kult-Komiker Heinz Erhardt ist für die Hauptrolle des selbstironischen Urlaubers die Idealbesetzung. An seiner Seite glänzt als launische Ehefrau Ruth Stephan. Günther Jerschke ("Drillinge an Bord", 1959) und Käte Jaenicke ("Die Blechtrommel", 1979) geben das Spießbürgerehepaar Buntje.