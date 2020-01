Das Glück ist ein Kaktus

Edith und Hermine sind schon seit der Schulzeit befreundet. Doch charakterlich unterscheiden sie sich sehr. Das schlägt sich auch in ihrer Lebensplanung nieder: Die stolze Edith, ehemals Oberstudiendirektorin, wohnt seit dem Tod ihres Mannes alleine und ist trotz ihres Rheumas und aller Bemühungen von Tochter Kristin nicht gewillt, sich in eine Seniorenresidenz verfrachten zu lassen.



Hermine erfüllt in ihrer grenzenlosen Gutmütigkeit derweil die Ansprüche der Kinder, Enkel und ihres Ehemanns Klaus. Der widmet sich lieber seinen Hobbys, als im Haushalt behilflich zu sein - wozu hat er schließlich sein "Minchen"? Als genau dieses aber eines Tages in der Wäsche ihres Gatten den anzüglichen Brief einer offensichtlichen Geliebten findet, soll endgültig Schluss sein mit der Rolle des Heimchens am Herd.



Zusammen mit Edith wagt sie einen spontanen Ausbruch aus dem Alltagstrott: Die beiden Freundinnen brechen alle Zelte ab und fliegen nach Mallorca. Dort will sich Edith einen lange gehegten Traum erfüllen - ein kleines Restaurant am Mittelmeer.



Ihr Erspartes reicht gerade, um sich von dem exzentrischen Grundstücksmakler Dillmann eine scheinbar idyllische Finca andrehen zu lassen. Das vermeintliche Schnäppchen entpuppt sich jedoch bald als baufällige Bruchbude, was zur Verzweiflung der beiden Frauen ebenso beiträgt wie die Tatsache, dass Klaus daheim inzwischen Hermines Konto gesperrt hat.



Selbst als sie in Dillmanns lebenslustiger Ex-Freundin Lilo eine unverhoffte Komplizin finden und Joachim, ein ebenso galanter wie hilfreicher Mallorca-Exilant, der kratzbürstigen Edith den Hof macht, bessert sich die Laune nicht. Ein guter Plan muss her. Denn sonst steht nicht nur der Traum vom gemeinsamen Lebensabend im sonnigen Süden vor dem Aus, bevor er überhaupt begonnen hat - auch die Freundschaft zwischen Edith und Hermine ist gefährdet. Doch Edith und Hermine blicken die der Herausforderung mit Eleganz, Esprit und Spielfreude ins Auge.



In den beiden großen Darstellerinnen Christiane Hörbiger und Heidelinde Weis hat Regisseur Stephan Meyer eine Idealbesetzung gefunden: zwei lebenserfahrene Frauen als leicht überfordertes "Panzerknacker"-Duo. Beliebte Darsteller wie Friedrich von Thun, Dieter Landuris und Angelika Bartsch runden das mediterrane Vergnügen ab.