Das Gesetz bin ich

Dafür muss er in Untersuchungshaft - und das mitten in der Ernte. In der Haft trifft der wortkarge Draufgänger mit dem gefürchteten Mafioso Frank Renda zusammen. Als die beiden in das Distriktgefängnis gebracht werden sollen, überfallen Rendas Leute den Bus und versuchen, ihren Boss zu befreien. Das misslingt, stattdessen entkommt Majestyk mit dem gefesselten Gangster neben sich in die Berge. Von dort aus ruft er die Polizei an und bietet an, Renda auszuliefern, sofern das Verfahren gegen ihn niedergeschlagen wird.



Ehe es dazu kommt, gelingt es dem Gangster jedoch, Majestyk zu entwischen. Fortan brennt er darauf, sich an diesem zu rächen, und so beginnt für Majestyk ein dramatisches Katz-und-Maus-Spiel um Leben und Tod, in das auch die couragierte Mexikanerin Nancy und sein Vorarbeiter Larry Mendoza hineingezogen werden.



Hollywoodstar Charles Bronson agiert auch hier so lakonisch und effektvoll, wie man ihn aus vielen erfolgreichen Filmen kennt: wortkarg, entschlossen und immer eine Spur cleverer als seine noch so gerissenen Gegenspieler. Genau deshalb wurde Bronson zu einem der populärsten Actiondarsteller Hollywoods.