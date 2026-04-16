Film
Das Geheimnis der eisernen Maske
Am Hof des Sonnenkönigs spinnt man Intrigen: Der machthungrige Marquis de Fouquet trachtet Philippe, dem Zwillingsbruder des schwächlichen Thronanwärters Louis XIV., nach dem Leben.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , USA 1979
- Datum:
- Sendetermin
- 04.06.2026
- 12:15 - 14:10 Uhr
Ein Anschlag kann vereitelt werden. Doch Philippe wird inhaftiert und in die Bastille gesperrt. Die kampferprobten Musketiere unter der Leitung d'Artagnans brechen auf, um den Gefangenen zu befreien.
Darsteller
- Louis XIV/Philippe - Beau Bridges
- Maria Theresa - Sylvia Kristel
- Mme. de la Valliere - Ursula Andress
- Aramis - Lloyd Bridges
- D'Artagnan - Cornel Wilde
- Athos - José Ferrer
- Fouquet - Ian McShane
Stab
- Regie - Ken Annakin