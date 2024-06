Lawrence Kasdan, der sich als Regisseur des Westerns "Silverado" und des Großstadtdramas "Grand Canyon - Im Herzen der Stadt" sowie als Drehbuchautor von Steven Spielbergs Abenteuerfilm "Jäger des verlorenen Schatzes" in unterschiedlichen Genres einen Namen gemacht hat, inszenierte gekonnt ein Familiendrama mit Starbesetzung. "Darling Companion - Ein Hund fürs Leben" zeichnet sich durch die feinfühlige Charakterzeichnung, das genaue Gespür für zwischenmenschliche Konflikte sowie ein hervorragend aufgelegtes Darstellerensemble aus: Die beiden Oscarpreisträger Diane Keaton und Kevin Kline laufen in dieser sensibel erzählten Familiengeschichte zu Hochform auf. Sie liefern als kriselndes Ehepaar eine beeindruckend nuancenreiche Vorstellung. Unterstützt werden sie von der zweifachen Oscargewinnerin Dianne Wiest ("Bullets Over Broadway") und dem ebenfalls vielfach ausgezeichneten Richard Jenkins ("The Company You Keep - Die Akte Grant").