Carlotta's Face

Valentin Riedl erforscht als Arzt und Neurowissenschaftler die Komplexität des menschlichen Gehirns. Auf Vorschlag von Wim Wenders erhielt er für seine Bemühungen, abstrakte Wissenschaft mit der künstlerischen Form des Films zu vereinen, den Nachwuchspreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland 2016. Sein erster Kurzfilm "Bauernsterben" (2012) gewann 2012 bei den "Los Angeles Movie Awards" in den Kategorien "Best International Film" und "Best Editing".