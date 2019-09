An einer Tankstelle werden sie und Chad von dem Bankräuber Roy als Geiseln genommen. Roy will unauffällig zu dem Treffpunkt mit seinem Komplizen gelangen. Lorraine lauert auf eine Gelegenheit, um Hilfe zu rufen. In ihrem beidseitigen Interesse, einen unkalkulierbaren Zwischenfall zu vermeiden, nähern sich Opfer und Geiselnehmer einander an. Lorraine wird klar, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Stärke zeigen muss. Und tatsächlich gibt sie plötzlich ihrer angestauten Wut freien Lauf.



Der Thriller "Carjacked - Jeder hat seine Grenzen" bezieht seine Spannung aus dem Psychoduell zwischen einem brutalen Gangster und einer angeschlagenen Frau, die in dieser lebensgefährlichen Situation über sich hinauswachsen muss. Hauptdarstellerin Maria Bello beeindruckt, nach ihren hochgelobten Leistungen in "A History of Violence" und "Prisoners", erneut in einer anspruchsvollen Rolle. Stephen Dorff, durch Michael Manns "Public Enemies" und Sophia Coppolas "Somewhere" bekannt, gibt den unberechenbaren Roy, hinter dessen freundlicher Fassade der Charakter eines cholerischen Psychopathen immer wieder aufblitzt.