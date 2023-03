Die hübsche Patricia Fowler und der undurchsichtige Christopher White arbeiten beide als ‎Agenten für unterschiedliche Interessenten: Pat ‎für Sir Jason Fox' Femina-Kosmetik, Chris für Matthew ‎Cutters May Fortuno Co.‎ Bei der Jagd nach dem heißbegehrten Spray namens "Caprice" gerät die schöne Pat in die gefährlichsten Situationen, aus ‎denen sie jedoch ihr smarter Konkurrent Chris, der an der Dame sehr interessiert ist, immer wieder ‎zu retten weiß.



Bald stellt sich heraus, dass Pat die Tochter eines Interpol-Angehörigen ist, der bei der Verfolgung von ‎Rauschgifthändlern ermordet wurde. ‎Ihre Tätigkeit bei dem ‎Kosmetikkonzern dient ihr lediglich als Tarnung. In Wirklichkeit ‎sucht sie den Mörder ihres Vaters. ‎Aber auch Chris hat mit Kosmetik ‎wenig im Sinn: Er ist Interpol-Agent und hat den Posten von Pats Vater übernommen. Gemeinsam organisiert nun ‎das Paar die Sprengung des Rauschgiftrings.



‎Im Jahr 1962 begann mit "James Bond jagt Dr. No" die überaus erfolgreiche Bond-Welle. In der Folgezeit gab es ‎zahlreiche Nachahmer, die ihr Vorbild jedoch nur selten erreichten. Unter den Agentenfilm-Parodien ist Frank ‎Tashlins "Caprice" mit Sicherheit eine der gelungensten.‎