Butch Cassidy und Sundance Kid, zwei berüchtigte Banditen der Jahrhundertwende, planen ihren bislang größten Coup: einen gleich zweifachen Überfall auf den Union-Pacific-Express. Nach dem ersten spektakulären Erfolg geht der zweite Teil des Unternehmens allerdings schief. Ohne jede Beute suchen die beiden Gangster ihr Heil in der Flucht. Von ihren Verfolgern gnadenlos gehetzt, landen sie schließlich in Bolivien, wo Butch das neue Kalifornien mit großen Schätzen an Gold und Silber vermutet - wie gemacht für zwei Räuber wie sie.