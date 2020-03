Buster Keaton - Der General

Johnnie ist Lokomotivführer auf seiner geliebten Lok "Der General". Seine Verlobte Annabelle Lee will ihn nur heiraten, wenn er tapfer für die Südstaaten in den Krieg zieht. Doch Johnnie scheitert an der Musterungskommission. Ein Jahr später kapern Soldaten der Nordstaaten Johnnies Lokomotive - mit Annabelle an Bord. Johnnie nimmt die Verfolgung auf, und die wilde Jagd geht tief bis ins Feindesland.