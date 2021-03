Brot und Tulpen

Rosalba ist mit ihrer ganzen Familie zum jährlichen Urlaub im Bus unterwegs. Alle sind so aufgeregt und mit sich selbst beschäftigt, dass sie Rosalba nahezu ignorieren. Als diese während eines Stopps an einer Raststätte etwas zu lang auf der Toilette verweilt, fährt der Bus ohne sie weiter. Ihr Mann bemerkt endlich den "Verlust" und überhäuft sie am Telefon mit Vorwürfen. Da beschließt Rosalba, die Ferien allein zu verbringen - schließlich hat sie in all den Jahren nie einen Tag für sich gehabt. Und sie war noch nie in Venedig!



Kurzerhand fährt sie per Autostopp in die Stadt ihrer Träume. Mit wenig Geld in der Tasche kommt sie dort an und lernt in einem Restaurant den Kellner Fernando kennen, der ihr ein Zimmer in seiner Wohnung anbietet. Zwischen den beiden bahnt sich langsam eine Freundschaft und Nähe an, die Rosalba seit Langem vermisst hat. Als es ihr auch noch gelingt, beim Blumenhändler Fermo eine Arbeit zu finden, die ihr Spaß macht, hat Rosalba immer weniger Lust, nach Hause zurückzukehren. Doch schon hat ein vom Ehemann engagierter Privatdetektiv ihre Spur aufgenommen.



Silvio Soldinis liebenswürdige Komödie "Pane e tulipani" wurde im In- und Ausland mehrfach ausgezeichnet und war im Jahr 2001 auch für den Schweizer Filmpreis nominiert.