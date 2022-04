Mit Mühe können die beiden Cops ihren Vorgesetzten dazu überreden, Bocas Telefon für eine Zeitlang anzapfen zu dürfen, um hinter dessen Kontakte zu kommen.



Schnell erfahren sie, dass sich ein französischer Großdealer namens Alain Charnier in New York aufhält. Charnier hat den französischen Fernsehstar Devereau dazu überreden können, in dessen Auto 60 Kilogramm hochwertiges Heroin zu verstecken. Doch der clevere Charnier bemerkt bald, dass er von der Polizei beschattet wird.



William Friedkin inszenierte den Thriller "Brennpunkt Brooklyn" nach einem Tatsachenbericht von Robin Moore und stellt Gene Hackman in der Rolle des bulligen Jimmy Doyle in den Mittelpunkt. Doyle gerät in einen Jagdrausch, wo immer er Rauschgift wittert: Die schonungslose Jagd der Händler ist seine Droge. Jimmy Doyle schert sich keinen Deut um die Legalität seiner Methoden.



Regisseur Friedkin, der zwei Jahre später mit "The Exorcist" auch im Horrorgenre einen Klassiker inszenierte, setzte mit "Brennpunkt Brooklyn" neue Maßstäbe, was die Inszenierungen von Gewalt betrifft. Er drehte seinen Thriller an Originalschauplätzen in Brooklyn und zeigt in mehreren rasanten Verfolgungsjagden eine düstere Großstadt.