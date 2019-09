Bram Stoker's Dracula

Jahrhundertelang lebt Graf Dracula in der Abgeschiedenheit seines transsylvanischen Schlosses. Doch er sehnt sich nach menschlicher Leidenschaft. Zum Kauf eines Anwesens in London lässt er den Immobilienmakler Jonathan Harker nach Transsylvanien kommen.



Als Harker im Schloss eintrifft, erkennt Dracula in dem Foto von Harkers Verlobten Mina die Reinkarnation seiner verlorenen Liebe Elisabeta. Der Graf sorgt dafür, dass Harker das Schloss nicht verlassen kann und begibt sich auf die Reise nach England. Dort trifft er die nichts ahnende Mina, die sich zu seinem charismatischen Wesen hingezogen fühlt.



Der Vampir umwirbt Mina, während er an Minas bester Freundin Lucy seinen Blutdurst stillt. Währenddessen wurde der Vampirexperte Dr. Van Helsing hinzugezogen, um den besorgniserregenden Phänomenen auf die Spur zu kommen. Als sich Harker aus dem Schloss befreien kann, setzen sie gemeinsam alles daran, Mina vor dem untoten Graf zu retten.



Spannende Neuinterpretation des "Dracula"-Stoffes, die den Herrn der Finsternis als glühenden Liebhaber von einer ganz menschlichen Seite zeigt. Üppige Ausstattung, originelle Spezialeffekte und besonders der mit Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins und Keanu Reeves herausragende Cast sorgen für ein fulminantes Filmerlebnis.