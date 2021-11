Boyz'n the Hood - Jungs im Viertel

Zunehmend muss Reva Styles mitansehen, wie ihr Sohn Tré mit Eintritt in die Pubertät immer stärker unter den Einfluss zweifelhafter Freunde gerät. Nach seiner Verwicklung in eine Schlägerei an der Schule sieht die alleinerziehende Mutter sich seiner Erziehung nicht mehr gewachsen. Sie beschließt, ihn in die strengere Obhut des getrennt von ihr lebenden Vaters zu geben.



Der arbeitet als Hypothekenmakler in South Central Los Angeles, dem Stadtteil, dessen Alltag geprägt ist von Bandenkriegen und Schießereien auf den Straßen. Trés Vater ist ein kluger und verantwortungsbewusster Mann, der trotz seiner strengen Erziehung ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn aufbaut. In seiner neuen Umgebung findet Tré schnell Freunde, wovon Ricky und Doughboy seine engsten werden.



Jahre später sind die Freunde immer noch eng verbunden, wobei Ricky von einer Karriere als Football-Spieler träumt, während Doughboy es eher mit Drogen und Alkohol hält. Sie versuchen sich jedoch konsequent aus den Streitigkeiten der Straßengangs herauszuhalten. Dennoch leben sie in der latenten Gefahr, in einen bewaffneten Konflikt zu geraten. Als die Gruppe der Freunde doch in einen Bandenkrieg im Viertel verwickelt und Ricky erschossen wird, macht sich auch Tré in einer Mischung aus Entsetzen, Empörung und Rachegefühlen auf, die Täter für diese sinnlose Brutalität bezahlen zu lassen.



Regisseur John Singleton weiß, wovon er spricht: Selbst im berüchtigten Stadtteil South Central Los Angeles in den 1970er- und 1980er-Jahren aufgewachsen, kennt er viele der in seinem Film geschilderten Probleme aus eigener Anschauung.



John Singleton hat seinen Regiedebüt ausschließlich an Originalschauplätzen in South Central, Los Angeles gedreht, um seiner Geschichte ein Höchstmaß an Authentizität zu verleihen. Dort aufgewachsen konnte er zudem aus seiner eigenen Erfahrung schöpfen, ließ sich aber zusätzlich von drei örtlichen Gangmitgliedern beraten, deren Vorschläge in Hinblick auf Kleidung, Sprache und Dialoge sich als unerlässlich für die Glaubwürdigkeit des Films erweisen sollten. Fernab von Hollywood-Klischees ist ihm Dank auch einer herausragenden Besetzung mit "Boyz'n the Hood" der Film eines Insiders gelungen.