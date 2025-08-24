Hauptnavigation

Zwei Damen lachen sitzen an einem fein gedeckten Tisch und lachen befreit.

Film

Book Club - Das Beste kommt noch

Vivian, Diane, Carol und Sharon verbindet eine innige Freundschaft und ihre Leidenschaft zu Büchern. Seit mehr als 30 Jahren treffen sie sich regelmäßig, um über ein aktuelles Werk zu sprechen.

Produktionsland und -jahr:
USA 2018
Datum:
Sendetermin
24.08.2025
16:55 - 18:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD





Spielfilm

Bei ein paar Gläsern Wein geht es in der Runde auch um die großen und kleinen Dinge des Lebens. Eine Sache kommt bei den Freundinnen allerdings kaum mehr vor: ihr eigenes Liebesleben. Das ändert sich schlagartig, als Vivian "Fifty Shades of Grey" mitbringt.

Der erotische Bestseller entfaltet bei den Damen eine elektrisierende Wirkung. Schließlich wissen sie durchaus, was eine erfüllte Sexualität ist - allerdings nur noch aus der Erinnerung. Soll es das schon gewesen sein? Schon bald stellen die attraktiven Seniorinnen fest, dass es durchaus nicht vorbei sein muss mit dem Abenteuer.

Während bei Vivian ihre große Liebe Arthur vor der Tür steht, lernt Diane den charmanten Piloten Mitchell kennen. Sharon erlebt ein Abenteuer beim Online-Dating und Carol lässt nichts unversucht, dass mit ihrem Mann Bruce die Leidenschaft wieder auflebt. Nun ist ihr eigenes Leben mindestens genauso aufregend wie ein spannendes Buch!

Vier weibliche Hollywoodlegenden zeigen in der romantischen Komödie, dass es auch jenseits der 60 einiges zu erleben gibt. Mit Esprit, Humor und Selbstironie laufen die preisgekrönten Schauspielerinnen Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steenburgen als rüstiges Kleeblatt zu Höchstform auf.


Besetzung


  • Diane - Diane Keaton
  • Vivian - Jane Fonda
  • Sharon - Candice Bergen
  • Carol - Mary Steenburgen
  • Mitchell - Andy Garcia
  • Arthur - Don Johnson
  • Tom - Ed Begley Junior
  • George - Richard Dreyfuss
  • Dr. Derek - Wallace Shawn
  • Bruce - Craig T. Nelson
  • Jill - Alicia Silverstone
  • Adrianne - Katie Aselton

Stab


  • Regie - Bill Holderman

