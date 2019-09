Ronnie erschießt kaltblütig einen verdeckten Ermittler und bringt damit den Polizisten Jimmy Mercer auf seine Spur. Mit der Beute begleicht Diamond einen Teil seiner Schulden und hält den gutgläubigen Ronnie hin, indem er ihm erzählt, das Geld müsse zunächst auf Eis gelegt werden, um später damit in ein wirklich großes Geschäft einsteigen zu können.



Als Dio seinem Schuldner bald darauf wieder im Nacken sitzt, um die restliche Summe einzutreiben, beschließt Diamond, den Mafioso zu beseitigen. Einmal mehr belügt Diamond seinen gutgläubigen Kumpan, indem er ihm weismacht, ein Mafiakiller im Auftrag von Tony Dio sei hinter ihm her. Kein Problem für Ronnie: Der skrupellose Mörder stattet Dio einen Besuch ab. Doch inzwischen ist der Polizist Mercer dem Killer auf den Fersen.



In James B. Harris' spannendem Polizeifilm "Boiling Point - Die Bombe tickt" überzeugt Dennis Hopper in der Rolle eines gebrochenen Gangsters.