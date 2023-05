Die blonde Lorelei Lee und die brünette Dorothy Shaw arbeiten beide als Show-Tänzerinnen. Lorelei, die vermögenden Herren nur schlecht widerstehen kann und zudem eine große Leidenschaft für kostbare Edelsteine hegt, ist mit dem reichen, etwas einfältigen Gus Esmond verlobt. Nach einer Trennung auf Probe will er sie in Paris heiraten. Also besteigt Lorelei mit Dorothy den Passagierdampfer "Ile de France" und fährt nach Europa.



Gus' Vater, der davon überzeugt ist, dass Lorelei nur hinter dem Geld seines Sohnes her ist, lässt die beiden Frauen von Detektiv Ernie Malone überwachen. Malone verliebt sich in Dorothy, während Lorelei Sir Francis Beekman kennenlernt. Sir Francis schenkt Lorelei ein kostbares Diamantdiadem, das seiner Frau gehört, ohne diese davon zu informieren. Daraufhin zeigt Lady Beekman Lorelei als Diebin an.



In Paris angekommen, stellen die beiden viel umschwärmten Frauen fest, dass Gus aufgrund Malones Berichterstattung Loreleis Kredit gestrichen hat. Lorelei soll das Diadem zurückgeben, kann es aber nicht, weil der Schmuck verschwunden ist. Ernie Malone findet heraus, dass Sir Francis selbst der Dieb ist.



Die Anklage gegen Lorelei ist damit hinfällig. Auch den aus den Vereinigten Staaten herbeigeeilten Gus kann Lorelei charmant von ihrer Unschuld überzeugen. Einer Doppelhochzeit - Gus und Lorelei, Ernie und Dorothy - steht damit nichts mehr im Wege.



Mit "Blondinen bevorzugt" bewies Marilyn Monroe (1926-1962), dass sie eine talentierte, dazu mit sängerischen und tänzerischen Fähigkeiten ausgestattete Komödiantin ist. Unvergesslich ist die Szene, in der sie im eng anliegenden pinkfarbenen Abendkleid "Diamonds Are a Girl's Best Friend" singt.