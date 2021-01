Schnell weicht die Furcht der Frauen einer Faszination gegenüber dem attraktiven Fremden. Während die kleine Amy eine kindliche Zuneigung zu McBurney entwickelt, fühlen die jungfräuliche Lehrerin Edwina, die laszive Schülerin Carol und die reservierte Martha sich auch körperlich zu ihm hingezogen.



McBurney weiß dieses Begehren für seine Zwecke auszunutzen. Es gelingt ihm sogar, seine Auslieferung an eine Patrouille von Südstaatlern zu verhindern. Zugleich weckt sein erotisches Intrigenspiel Eifersucht unter den Frauen.



Vor allem Marthas Zuneigung verwandelt sich in blanken Hass, als man ihn eines Nachts im Zimmer einer Schülerin überrascht. Ihre Rache fällt grausam aus. Das Internat verwandelt sich von einem sicheren Versteck in ein unentrinnbares Gefängnis. McBurney ist seinen Retterinnen hilflos ausgeliefert.



Das Drama "Betrogen" von "Dirty Harry"-Regisseur Don Siegel zeigt Sexsymbol Clint Eastwood in einer außergewöhnlichen Rolle als intriganten Verführer. Die düstere Atmosphäre, die symbolschwangere Inszenierung sowie die pikante Aufbereitung von erotischem Begehren und unterdrückter Sexualität sorgten bei der Uraufführung des Films für Irritationen bei Kritik und Publikum. Heute gilt "Betrogen" als eines der ambitioniertesten und interessantesten Werke von Siegel und Eastwood.