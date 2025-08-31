Hauptnavigation

Eine Frau im Brautkleid an einem Tisch im Gerichtssaal. Sie stützt ihr Gesicht in ihre Hände.

Berlin, Berlin - Der Kinofilm

Mit "Berlin, Berlin – Der Kinofilm" feiert Felicitas Woll ihr Comeback in der Rolle der zauberhaft chaotischen Heldin Lolle.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
31.08.2025
17:10 - 18:25 Uhr

Die Filmfortsetzung von Regisseurin Franziska Meyer Price greift die mit Preisen überhäufte Serie aus den 2000er-Jahren auf. Das Liebeschaos von Lolle nimmt nun eine überraschende Wendung: Sie muss sich zwischen Sven und Hart entscheiden.

Was mit ihrer Flucht vom Traualtar beginnt, führt zu einem ungewollten Roadtrip durch die tiefen Wälder des Harzes. Mit Rückblenden auf die Kultserie, Animationen und Screwball-Elementen sorgt der Spielfilm für kurzweilige Unterhaltung. Zu der exzellenten Besetzung gehören Armin Rohde, Detlev Buck, Christian Tramitz und Janina Uhse.


Besetzung


  • Lolle - Felicitas Woll
  • Dana - Janina Uhse
  • Sven - Jan Sosniok
  • Hart - Matthias Klimsa
  • Rosalie - Sandra Borgmann
  • Harald - Kai Lentrodt
  • Motzmann - Armin Rohde
  • Richter - Detlev Buck

Stab


  • Regie - Franziska Meyer Price

