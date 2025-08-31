Film
Berlin, Berlin - Der Kinofilm
Mit "Berlin, Berlin – Der Kinofilm" feiert Felicitas Woll ihr Comeback in der Rolle der zauberhaft chaotischen Heldin Lolle.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 31.08.2025
- 17:10 - 18:25 Uhr
Die Filmfortsetzung von Regisseurin Franziska Meyer Price greift die mit Preisen überhäufte Serie aus den 2000er-Jahren auf. Das Liebeschaos von Lolle nimmt nun eine überraschende Wendung: Sie muss sich zwischen Sven und Hart entscheiden.
Was mit ihrer Flucht vom Traualtar beginnt, führt zu einem ungewollten Roadtrip durch die tiefen Wälder des Harzes. Mit Rückblenden auf die Kultserie, Animationen und Screwball-Elementen sorgt der Spielfilm für kurzweilige Unterhaltung. Zu der exzellenten Besetzung gehören Armin Rohde, Detlev Buck, Christian Tramitz und Janina Uhse.
Besetzung
- Lolle - Felicitas Woll
- Dana - Janina Uhse
- Sven - Jan Sosniok
- Hart - Matthias Klimsa
- Rosalie - Sandra Borgmann
- Harald - Kai Lentrodt
- Motzmann - Armin Rohde
- Richter - Detlev Buck
Stab
- Regie - Franziska Meyer Price