Dennoch bringt es Holly nicht übers Herz, ihren Sohn ausgerechnet zum Fest der Liebe wieder in die Entzugsklinik zu bringen. Für einen Tag darf Ben bleiben, wenn er sich strikt an alle Regeln hält. Holly weiß genau: Selbst zu Hause gibt es keine Sicherheit vor der allgegenwärtigen Suchtgefahr.



Während Ben mit seinen kleinen Stiefgeschwistern Lacey und Liam spielt, versteckt seine Mutter alle Wertgegenstände und Arzneimittel. Niemand kann Ben wirklich trauen, nicht einmal er sich selbst. Holly gibt jedoch den Glauben nicht auf, zumal ihr Sohn regelrecht aufblüht und sich fest entschlossen gibt, seine Chance auf einen Neuanfang nutzen zu wollen. Trotz der guten Vorsätze ist seiner Mutter klar, dass sie Ben keine Sekunde aus den Augen lassen darf.



Regisseur Peter Hedges gilt seit seinem Debütfilm "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" als Meister von ebenso präzise wie bewegend erzählten Familiendramen. In "Ben is Back" inszenierte er eine Mutter-Sohn-Geschichte mit einer besonderen Starbesetzung. In der Hauptrolle spielt Oscarpreisträgerin Julia Roberts eine starke Frau, die wie eine Löwin um das Leben ihres drogenabhängigen Sohnes kämpft. Schmerzhaft muss sie erkennen, dass nicht nur dem Süchtigen nie zu trauen ist, sondern auch sie sich selbst belügt. An ihrer Seite zeigt Hollywood-Shootingstar Lucas Hedges, der Sohn des Regisseurs, eine grandiose Leistung in der Rolle des Titelhelden.