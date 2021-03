Mit Belles Spürsinn gilt es, einen Weg über den verschneiten Hochgebirgspass zu finden.



Regisseur Nicolas Vanier gelang mit "Belle & Sebastian" ein atemberaubender Kinder- und Jugendfilm. Der Franzose verlegte die Geschichte, die auf einem Kinderbuch von Cécile Aubrys basiert, von den 1960er-Jahren in den Zweiten Weltkrieg. So verbinden sich in der Geschichte zwei Stränge: die angefeindete Freundschaft zwischen dem Waisenjungen und einem vermeintlichen Monster sowie die Not der vor dem Holocaust flüchtenden Juden.