Nick Curran, ein abgebrühter Polizist bei der Mordkommission in San Francisco, gerät bei den Ermittlungen zu einem Mordfall in den Bann einer blonden Schönheit: Catherine Tramell ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, deren fiktive Morde auf makabre Weise Wirklichkeit werden. Obwohl Catherine als Hauptverdächtige gilt, verfällt Curran ihrer erotischen Anziehungskraft - eine heikle, vielleicht verhängnisvolle Affäre, die Nicks Ex-Geliebter, der Polizeipsychologin Beth Garner, einige Sorgen bereitet: Schläft Curran mit einer abgefeimten Mörderin? Oder ist Catherine das unschuldige Opfer einer Intrige?



Weitere Morde geschehen, die Situation spitzt sich zu. Curran verstrickt sich immer tiefer in ein Netz aus falschen Fährten, stürzt in ein Wechselbad aus Leidenschaft und Todesangst. Erst als er sich auf seinen untrüglichen Instinkt verlässt, kommt er der Lösung des Rätsels auf die Spur.



Die Zeitschrift "Rolling Stone" schrieb zum Film: "Aufblende: Ein Mann und eine Frau im Bett. Beide nackt. Ein Spiegel an der Decke. Kein Laut, nur schweres Atmen. Die Frau, deren blondes Haar ihr Gesicht verhüllt, aber nicht ihren Centerfold-Körper, sitzt rittlings auf dem Mann, der nur noch eine Nano-Sekunde vom Höhepunkt des Jahrhunderts entfernt scheint. Seine Hände sind mit einem weißen Seidenschal an den Bettpfosten gefesselt. Schnitt auf die Hand der Frau, die einen Eispickel hält ... 'Basic Instinct' verschwendet keine Zeit, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen. Sharon Stone haut einen vom Hocker. 'Basic Instinct' etabliert sie als die Sexbombe der Neunziger."



In der "Cinema" hieß es: "Wenn es eine Daseinsberechtigung für die Standbildtaste am Videorecorder gibt, dann liefert sie dieser Thriller mit jener Mini-Szene, in der Sharon Stone einmal kurz die Beine übereinander schlägt und damit ihren Filmpartner Michael Douglas um den Verstand bringt."



Hauptdarsteller Michael Douglas sagte über seine Liebesszene mit Sharon Stone: "Sex im Kino ist mühsam. Das Publikum versteht was von Sex, und deshalb ist es schwieriger, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Jeder Zuschauer ist ein Experte. Es hat lange gedauert, wir waren müde und kaputt, denn die Szene hatte ein Intensitäts-Level wie bei einer Kampf- oder Action-Szene. Der Dreh ging über fünf, sechs Tage, und ich war erschöpft. Wir hatten schlimmen Muskelkater, weil wir Stellungen einnehmen mussten, die vielleicht toll aussehen, die aber nicht einfach durchzuhalten sind."