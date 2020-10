Die Damen sind so erfolgreich, dass die alarmierte New Yorker Polizei den jungen Inspektor Quentin auf die Ladies ansetzt. Doch der erliegt schnell dem heißblütigen Charme der Rächerinnen. Dafür lernen Jackson und seine Leute bald die Revolver derer fürchten, die das ganze Land "Bandidas" nennt.



Für starke Frauen im Wilden Westen und im Kino gibt es viele Vorbilder: die Französinnen Brigitte Bardot und Jeanne Moreau in "Viva Maria", Jennifer Jones in "Duell in der Sonne", Barbara Stanwyck in "Vierzig Gewehre" und Sharon Stone in "Schneller als der Tod". Die Idee zum Frauen-Western "Bandidas" mit Penélope Cruz und Salma Hayek stammte vom französischen Star-Regisseur Luc Besson, Ko-Autor des Drehbuchs und Produzent. Regie führten die Norweger Joachim Roenning und Espen Sandberg.