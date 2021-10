Back for Good

Bei der Mutter hat es Angies pubertierende Schwester Kiki auch nicht gerade leicht: Wegen ihrer Epilepsieerkrankung besteht Monika darauf, dass sie einen Schutzhelm trägt. Der isoliert sie höchst effektiv von allen anderen Jugendlichen in ihrem Umfeld. Dabei will Kiki doch einfach nur dazugehören.



Als Angie die Luftmatratze neben Kikis Bett bezieht, ist sie für ihre kleine Schwester wie ein Engel mit Silikonbrüsten, die perfekte Ratgeberin, wenn es darum geht, sich aus der sozialen Isolation zu befreien. Angie fühlt sich ihrer kleinen Schwester unerwartet verbunden und verteidigt sie gegen Monikas übergriffiges Verhalten. Dann kommt Monika nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus, und Angie muss wirklich Verantwortung für Kiki übernehmen. Was anfänglich wie eine Katastrophe scheint, wird zur bittersüßen Chance für alle drei Frauen, sich zu transformieren.



Ein ganz spezieller Familienfilm und gleichzeitig eine schräge Tragikomödie, in der die schrille, authentische Heldin Angie ihren Platz im Leben und in ihrer Familie erst noch finden muss. Kim Riedle verkörpert diese verzweifelte C-Promi-Figur mit Bravour und wurde für diese Rolle für den Deutschen Filmpreis nominiert.