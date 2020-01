Mifti ist wild, traurig, vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind nur eins: verzweifelt. Entweder, weil bald die Welt untergeht, oder weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Also muss Mifti selbst erwachsen werden, auf die eine oder andere Art.



Mit "Axolotl Overkill" verfilmte Helene Hegemann ihren eigenen Bestsellerroman "Axolotl Roadkill" und legte damit auch ihr Langspielfilm-Debüt als Regisseurin vor. Der Film erlebte seine Uraufführung 2017 auf dem renommierten Sundance-Film-Festival in Park City, Utah, wo er den Preis für die "Beste Kamera" erhielt.