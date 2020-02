Thomas Craven ist ein altgedienter Police Detective der Mordkommission von Boston. Als sein einziges Kind, die 24-jährige Emma, vor seinen Augen ermordet wird, ist jeder davon überzeugt, dass der Anschlag eigentlich ihm galt. Doch dann findet Craven eine Waffe im Rucksack seiner Tochter, und er erinnert sich, wie nervös sie kurz vor ihrem Tod wirkte.



Ohnmächtig vor Trauer und umso verbissener macht sich der Polizist an die Auflösung des Verbrechens und sticht dabei schon bald in ein Wespennest. Offensichtlich hatte Emma Ärger mit ihrem Arbeitgeber, einer Firma, die nukleare Waffen herstellt und verkauft. Firmenleiter Bennett macht auf Craven keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Emmas engste Freunde wirken stark eingeschüchtert und warnen den verzweifelten Vater vor weiteren Nachforschungen. Doch Craven ist zu allem entschlossen. Als er auf den mysteriösen Regierungsbeauftragten Jedburgh trifft, scheint langsam Licht in den verworrenen Fall zu kommen.



Basierend auf der britischen Miniserie "Am Rande der Finsternis - Edge of Darkness", die Regisseur Martin Campbell 1985 inszenierte, schrieb der Oscar-prämierte Drehbuchautor William Monahan ("Departed - Unter Feinden") das Script für "Auftrag Rache". Für die Regie engagierte Produzent Graham King ("Aviator", "Departed - Unter Feinden") wiederum den Briten Campbell, der mittlerweile unter anderem mit den "Bond"-Abenteuern "GoldenEye" und "Casino Royale" überzeugt hatte.



Für die Rolle des Vergeltung suchenden Vaters konnten die Macher Hollywoodstar Mel Gibson gewinnen. Der gebürtige Australier, der mit der "Mad Max"-Reihe Anfang der 1980er-Jahre berühmt wurde, war seit sieben Jahren nicht mehr auf der Leinwand zu sehen gewesen. In dieser Zeit hatte Gibson als Regisseur den Oscar-prämierten Film "Die Passion Christi" und mit das visuell beeindruckende Maya-Abenteuer "Apocalypto" gedreht.