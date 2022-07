Auf falscher Fährte

Für den jungen Mitch Brockden läuft es wirklich gut. In seinem Beruf ist der aufstrebende Staatsanwalt ein Ass und wird Karriere machen. Auch privat kann er sich nicht beklagen und wurde gerade Vater. Nachdem er mit seinen Kollegen die Geburt seiner Tochter gefeiert hat, verursacht er einen folgenschweren Unfall: Brockden fährt einen Mann an. Schockiert und aus Angst um seine Karriere lässt er ihn auf der Straße liegen - jedoch nicht, ohne vorher den Notarzt zu alarmieren.



Aber die Tat lässt den frischgebackenen Vater nicht los. Als der Mechaniker Clinton Davis, in dessen Van die Leiche des Unfallopfers gefunden wurde, des Mordes verdächtigt wird, setzt Mitch alles daran, die Unschuld des Mannes zu beweisen. Doch dann wird dem Staatsanwalt bewusst, dass er vielleicht doch einem Verbrecher zum Freispruch verholfen hat. Brockden ermittelt auf eigene Faust, um den Täter im Nachhinein zu überführen. Jedoch hat er die Rechnung ohne den skrupellosen Davis gemacht - und bringt damit sich und seine Familie in große Gefahr.



Der englische Schauspieler und Regisseur Peter Howitt ("Sie liebt ihn - sie liebt ihn nicht", "Johnny English - Der Spion, der es versiebte") konnte für die kanadisch-deutsche Produktion bei dem spannenden Katz-und-Maus-Spiel auf zwei Ausnahmedarsteller setzen: Der spätestens seit "Pulp Fiction" weltbekannte Samuel L. Jackson zählt zu den erfolgreichsten und meistbeschäftigten Schauspielern der vergangenen zwei Jahrzehnte.



Sein Partner Dominic Cooper bewies seine Wandlungsfähigkeit unter anderem in "The Devil's Double" als Saddam Husseins Sohn Uday und in der Rolle des Sky in der erfolgreichen Musical-Verfilmung "Mamma Mia!". Gemeinsam mit Samuel L. Jackson ist er zudem Teil der Marvel-Film-Familie. Jackson spielt Nick Fury, der gleich in mehreren Comics auftaucht; Cooper ist der junge Howard Stark in "Captain America: The First Avenger" und verkörpert diese Figur auch in der Marvel-Serie "Marvel's Agent Carter".