Jesse Lujack ist nachts in einem gestohlenen Sportwagen unterwegs von Las Vegas nach Los Angeles. Als ihn nach ‎einem waghalsigen Überholmanöver ein Polizist stellt, schießt er diesen, ohne zu überlegen, mit einer Pistole ‎nieder, die er im Handschuhfach gefunden hat. Erst beim Lesen eines Zeitungsberichts am nächsten Morgen wird ‎ihm klar, dass man ihn nun als Polizistenmörder sucht. Darum will er in Mexiko untertauchen, aber nicht ohne die ‎junge Französin Monica Poiccard, mit der er in Las Vegas ein paar unvergessliche Nächte erlebt hat. Ihretwegen ist ‎Jesse, der unbekümmert in den Tag hineinlebt, nach Los Angeles gekommen, wo Monica Architektur studiert.



Auch ‎die junge Französin ist erneut von ihm beeindruckt. Jesse ist ganz anders als die glatten, angepassten Streber, die sie ‎sonst kennt, und das fasziniert Monica. Bei allen Eskapaden mit dem jungen Tunichtgut verliert sie jedoch ihre ‎Karrierepläne nicht aus den Augen und handelt entsprechend, als sich das Netz der Polizei um Jesse immer enger ‎zusammenzieht.



In dieser üppigen Neuauflage von "Außer Atem" im südkalifornischen Ambiente mit neonfarbenen ‎Sonnenuntergängen und gestohlenen Traumautos verkörpert Richard Gere den jungen Autodieb ‎greller und ausgelassener als einst Belmondo. Dafür ist Valérie Kaprisky als französische ‎Studentin kühler als seinerzeit die Amerikanerin Jean Seberg in Paris, auch wenn sie sich von der fiebrigen ‎Leidenschaft Jesses anstecken lässt.



Regisseur Jim McBride ("The Big Easy - Der große Leichtsinn") strebte nach ‎seinen Worten mit dem Remake des berühmten Godard-Films, dessen Drehbuch François Truffaut geschrieben hat, ‎‎"die Umsetzung eines aufregenden Themas ins Zeitgefühl der 1980er-Jahre" an.‎