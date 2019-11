In einem düsteren, heruntergekommenen Vorort von Los Angeles soll ein Polizeirevier geschlossen werden. Die meisten Bediensteten sind bereits verschwunden, die Telefone gekappt, und nur eine Notbesetzung hält noch die Stellung. Zur gleichen Zeit werden an einem anderen Ort zwei unschuldige Bürger Opfer einer brutalen Straßenbande.



Der Vater eines der Opfer rächt sich, erschießt den Mörder seiner Tochter und muss vor der Überzahl der schwer bewaffneten Gang-Mitglieder fliehen. Während seiner Flucht vermehrt sich die Zahl seiner Verfolger, bis ihn sein Weg in letzter Minute in die halb verlassene Polizeistation führt. Die Eingeschlossenen müssen das Revier nun gemeinsam verteidigen und werden zu einer mörderischen Schlacht gezwungen.



"Assault - Anschlag bei Nacht" ist der zweite Spielfilm des US-Regisseurs, der sich später vor allem mit den Horrorthrillern "Halloween" (1978) und "The Fog" (1980) sowie dem Science-Fiction-Film "Die Klapperschlange" (1981) einen Namen machte.



Doch schon in "Assault on Precinct 13", so der Originaltitel des Films, zeigt sich Carpenters Meisterschaft als Spannungsregisseur. Dazu arbeitet er unter anderem mit verwobenen Handlungssträngen, Schock-Effekten und einer Musik, die Vorahnungen heraufbeschwört.



Außerdem nimmt der 1948 geborene Filmemacher Anleihen in der Filmgeschichte. So zitiert "Assault - Anschlag bei Nacht" den John-Wayne-Western "Rio Bravo" (1959) von Howard Hawks und wurde inspiriert durch George A. Romeros Horrorfilm "Night of the Living Dead" (1968).