Philippe Gerbier (Lino Ventura) ist die Flucht aus deutscher Gefangenschaft gelungen.

Hauptdarsteller Lino Ventura (eigentlich: Angelo Borrini, geboren 1919 im italienischen Parma, gestorben 1987 in St. Cloud/Haute-de-Seine) war der Sohn eines italienischen Exportkaufmanns, der 1927 mit seiner Familie nach Frankreich emigrierte. 1963 wurde Ventura von Jacques Becker für den Film entdeckt. Als Agent, Gangster und raubeinigen Polizisten sah man ihn in einer Vielzahl von Filmen, darunter "Fahrstuhl zum Schafott" (1958), "Die Haut des anderen" (1966) und "Die Macht und ihr Preis" (1976).



Dabei entwickelte sich Ventura immer mehr vom Draufgänger zum melancholisch-verschlossenen Einzelkämpfer und zeigte bedeutende schauspielerische Leistungen. 1966 gründete Ventura, dessen Tochter nach einer Gelbsucht geistig behindert war, eine Hilfsorganisation zur Unterstützung geistig behinderter Kinder, die heute zwölf Heime betreut.



Regisseur Jean-Pierre Melville, der vor allem durch seine Kriminalfilme berühmt wurde, adaptierte in "Armee im Schatten" einen Roman von Joseph Kessel und verarbeitete in dieser distanzierten, düsteren und schonungslosen Darstellung des teilweise selbstzerstörerischen Widerstandskampfes während der NS-Zeit seine eigenen Erlebnisse als Mitglied der Résistance.