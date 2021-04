Angst hat viele Gesichter

Die ehemals florierende Bergarbeiterstadt Cold Rock ist verarmt und heruntergekommen, seit die Mine des Ortes geschlossen wurde. Viele der Einwohner sind weggezogen, und die, die geblieben sind, haben mit Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Verrohung zu kämpfen. Seit einiger Zeit verschwinden dort zahlreiche Kinder spurlos, was den Ort in große Furcht versetzt. Manche haben eine hochgewachsene, dunkle Gestalt gesehen, um die sich schon bald Legenden ranken.



Die Arztwitwe und Krankenschwester Julia Denning ist bei den Bewohnern der Kleinstadt beliebt und geschätzt, da sie die medizinische Versorgung im Ort gewährleistet. Als eines Nachts ihr kleiner Sohn David entführt wird, kann sie gerade noch eine große, dunkle Gestalt aus dem Haus rennen sehen.



Mit dem Mut der Verzweiflung nimmt Julia die Verfolgung auf. Schon bald findet sie sich in einem Albtraum wieder, der sie nicht nur an der Redlichkeit ihrer Mitbewohner zweifeln lässt, sondern auch an ihrem eigenen Verstand. Hilfe erhält sie lediglich vom örtlichen Polizeichef Dodd und der stummen Jenny, die als eine der wenigen Menschen in Cold Rock den "großen Mann" tatsächlich gesehen hat.