America's Sweethearts

Gwen Harrison und Eddie Thomas gelten in Hollywood als Traumpaar. Eine Kombination, die jeden Film mit ihnen zum Kassenschlager macht. Dumm nur für den Produzenten Dave Kingman, dass die beiden ausgerechnet vor dem Start ihres neuen Films völlig verkracht sind und sich Gwen sogar schon einen neuen Lover angelacht hat.



Filmpromoter Lee Phillips, der einen besonders guten Draht zu den beiden hat, soll die Kohlen aus dem Feuer holen und der Öffentlichkeit ein verliebtes, harmonisches Paar präsentieren - als sei nie etwas gewesen. Lee organisiert sofort eine Promotion-Veranstaltung in einem entlegenen Hotel in den Weiten Nevadas - um volle Kontrolle über alles zu haben.



Doch es kommt alles ganz anders als geplant: Denn da ist auch noch die nette Kiki, Gwens Schwester und Assistentin, in die sich Eddie neu verliebt. Ärger macht auch Gwens Latin Lover Hector, der sich um seine Liebschaft betrogen sieht. Und dann ist da noch der unberechenbare Regisseur des neuen Films, der vor der Premiere nicht einmal den Produzenten Einblick geben will.



In der Tradition alter Screwballkomödien zündet der Film ein Feuerwerk an geschliffenen und aberwitzigen Dialogen und Situationen. Stars bis in die Nebenrollen hinein, angefangen bei Julia Roberts, Billy Crystal, John Cusack und Catherine Zeta-Jones, verkörpern treffend das ganze Arsenal an Hollywood-Persönlichkeiten, die der Film treffsicher aufs Korn nimmt: Produzenten, Regisseure, Werbefachleute, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, die Stars - und natürlich die Medienmeute und das Publikum im Hintergrund, die immer auf Neuigkeiten aus der Welt der Stars und Sternchen scharf sind.