Film
Am anderen Ende der Brücke
Wien im Jahr 1931: Fanny, Tochter eines Ausbildners der Wiener Polizei, lernt den chinesischen Polizeioffizier Ma Yunlong kennen, der eine Fachausbildung in Wien absolviert.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , China 2002
- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2025
- 20:15 - 22:00 Uhr
Aus der schüchternen Bekanntschaft wird große Liebe. Gegen den Willen der Eltern reist Fanny an ihrem 18. Geburtstag nach China, um Yunlong zu heiraten. Fanny beginnt im Reich der Mitte ein neues Leben, das von Entbehrungen und schmerzvollen Wendungen unter immer wieder anderen politischen Vorzeichen geprägt ist.
Der Film basiert auf der wahren Lebensgeschichte einer Österreicherin.
Mehr zum Inhalt:
Nach langer Schiffsreise erreicht Fanny ihre neue Heimat und kann endlich ihren Liebsten in die Arme schließen. Nach alter Tradition lässt Yunlong seine Braut in einer Sänfte in sein Heimatdorf tragen und so überquert das Mädchen aus Wien zum ersten Mal die alte wackelige Brücke, die in ihrem Leben noch eine große Rolle spielen wird.
Schon bei der Ankunft in Yunlongs Elternhaus und auch bei der Hochzeitsfeier muss Fanny die Erfahrung machen, dass sie der Schwiegermutter nicht willkommen ist. Die kirchliche Trauung Monate später wirft einen tragischen Schatten über das junge Paar: Bombenangriff, dem Fanny und Yulong nur knapp entgehen, fällt Yunlongs bester Freund und Trauzeuge zum Opfer. Das anfängliche Familienglück und angenehme bürgerliche Leben trügt den Blick auf die Zukunft. Die sich ändernden politischen Verhältnisse und ein Streit mit seinem Chef, bei dem Yunlong seinen Dienst quittiert, treiben die junge Familie auf das Land und in die Isolation.
Nur allzu schnell holt Yunlong seine politische Vergangenheit bei den Nationalchinesen Tschiang Kaischek's ein und er wird in ein Straflager deportiert. Fanny bleibt nichts anderes übrig, als mit harter Arbeit das Überleben ihrer Kinder zu sichern. Selbst nach der Rückkehr Yunlongs ist das Glück nur von kurzer Dauer. Der Sturm der Roten Garden macht auch vor dem Leben Yunlongs und Fanny nicht halt. Diesmal scheint die Deportation in ein Arbeitslager für die Ewigkeit. An einem Weihnachtstag bricht Fanny in das Arbeitslager auf, um ihren Mann zu überraschen. Und diesmal nimmt das Schicksal seinen letzten unheilvollen Lauf.
Darsteller
- Fanny Ebner (jung) - Nina Proll
- Ma Yunlong - Wang Zhiwen
- Fanny Ebner (alt) - Susi Nicoletti
- Yunlongs Mutter - Song Xiaoying
- Fannys Vater - Erwin Steinhauer
- Fannys Freundin Annie - Muriel Baumeister
- Hua Dongsheng - Bai Shiquian
- Susanne - Julia Stemberger
- Fannys Mutter - Dorothea Parton
- Dorfoberhaupt - Wang Yuchang
- Kinderbraut - Han Ting
- Priester - Martin Löschberger
- Fannys Bruder (als Gast) - Karl Merkatz
Stab
- Regie - Hu Mei