Am anderen Ende der Brücke

Nina Proll (Fanny Ebner/jung)

Quelle: ORF / SK-Film

Nach langer Schiffsreise erreicht Fanny ihre neue Heimat und kann endlich ihren Liebsten in die Arme schließen. Nach alter Tradition lässt Yunlong seine Braut in einer Sänfte in sein Heimatdorf tragen und so überquert das Mädchen aus Wien zum ersten Mal die alte wackelige Brücke, die in ihrem Leben noch eine große Rolle spielen wird.



Schon bei der Ankunft in Yunlongs Elternhaus und auch bei der Hochzeitsfeier muss Fanny die Erfahrung machen, dass sie der Schwiegermutter nicht willkommen ist. Die kirchliche Trauung Monate später wirft einen tragischen Schatten über das junge Paar: Bombenangriff, dem Fanny und Yulong nur knapp entgehen, fällt Yunlongs bester Freund und Trauzeuge zum Opfer. Das anfängliche Familienglück und angenehme bürgerliche Leben trügt den Blick auf die Zukunft. Die sich ändernden politischen Verhältnisse und ein Streit mit seinem Chef, bei dem Yunlong seinen Dienst quittiert, treiben die junge Familie auf das Land und in die Isolation.



Nur allzu schnell holt Yunlong seine politische Vergangenheit bei den Nationalchinesen Tschiang Kaischek's ein und er wird in ein Straflager deportiert. Fanny bleibt nichts anderes übrig, als mit harter Arbeit das Überleben ihrer Kinder zu sichern. Selbst nach der Rückkehr Yunlongs ist das Glück nur von kurzer Dauer. Der Sturm der Roten Garden macht auch vor dem Leben Yunlongs und Fanny nicht halt. Diesmal scheint die Deportation in ein Arbeitslager für die Ewigkeit. An einem Weihnachtstag bricht Fanny in das Arbeitslager auf, um ihren Mann zu überraschen. Und diesmal nimmt das Schicksal seinen letzten unheilvollen Lauf.