Almost Famous - Fast berühmt

William träumt davon, Musikjournalist zu werden. Als der Teenager für den "Rolling Stone" über Stillwater schreiben soll, freundet er sich mit Gitarrist Russell an und verliebt sich in dessen bezauberndes Groupie Penny Lane. - Mitreißender Musikfilm.



Während William am abenteuerlichen und chaotischen Leben der Musiker teilnimmt, wartet die Redaktion der Zeitschrift "Rolling Stone" ungeduldig auf Williams erste Arbeitsproben. Doch immer wenn William versucht, die Musiker zu interviewen, kommt etwas dazwischen. Und dann nerven auch noch die ständigen Telefonanrufe seiner resoluten Mutter, die sich große Sorgen macht und William mit ihrer Überfürsorglichkeit blamiert.



Als William es doch noch schafft, seine Eindrücke auf Papier zu bringen, will der "Rolling Stone" die Story auf die Titelseite bringen. Doch dann dementieren die Bandmitglieder alle Statements, und William steht als Betrüger da.



Der im Jahr 2000 erschienene Musikfilm von US-Regisseur Cameron Crowe beruht auf dessen eigenen Erfahrungen als jugendlicher Musikjournalist. Crowe durfte seinerzeit für seine erste Titelgeschichte beim "Rolling Stone" die Allman Brothers auf ihrer Tour begleiten.



Für das von ihm verfasste Drehbuch erhielt Cameron Crowe 2001 einen Oscar. Als "Almost Famous" 2000 in die Kinos kam, war er ein Flop. Heute dagegen gilt der Film als Meisterwerk und Kultstreifen, der bei einer Umfrage der BBC zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts gezählt wurde. 2022 wurde eine musikalische Adaption des Stücks am Broadway uraufgeführt.