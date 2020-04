Alles eine Frage der Zeit

Tim lebt mit seiner Familie in einem großen Landhaus an der Küste Cornwalls. Sein Vater ist ein emeritierter Universitätsprofessor, dessen große Liebe den Büchern gilt. Zum Haushalt gehören außerdem die Mutter und Tims Schwester Kit Kat.



Als Tim 21 Jahre alt wird, eröffnet ihm der Vater etwas Seltsames: Die Männer der Familie können Zeitreisen machen. Ein dunkler Ort, zum Beispiel ein Keller oder ein Schrank, genügt, die Fäuste müssen zusammengeballt werden, und dann muss der Zeitreisewillige an den Moment denken, an den er zurückbefördert werden möchte. Tim kann das kaum glauben, doch ein erster Selbstversuch in einem Schrank bestätigt die Worte des Vaters.



Einige Zeit später: Tim hat das Haus der Familie in Cornwall verlassen und arbeitet als Anwalt in London. Er wohnt zunächst im Haus des exzentrischen Theaterautors Harry Chapman, einem Freund seines Vaters. Mithilfe einer Zeitreise rettet Tim Harrys Premierenabend im Londoner West End.



Nach sechs einsamen Monaten in der großen Stadt besucht Tim ein "Noir"-Restaurant, ein Lokal, in dem man wie ein Blinder agieren muss, weil man nichts sehen kann. Dort lernt er die amerikanische Lektorin Mary kennen und verliebt sich in sie, als er ihr später auf der beleuchteten Straße gegenübersteht. Doch es bleibt zunächst bei dieser flüchtigen Begegnung.



Als Tim Mary nach einiger Zeit per Zufall in einer Ausstellung wiedertrifft, ist Marys Herz bereits vergeben. Mary stellt Tim ihren Freund Rupert vor. Tim besinnt sich auf seine besondere Gabe und manipuliert die Vergangenheit, indem er auf einer Party von Marys Freundin Joanna die erste Begegnung von Rupert und Mary verhindert. Stattdessen verbringen Tim und Mary nun den Abend miteinander. Auch beim ersten Liebesakt mit Mary nutzt Tim sein Zeitreise-Talent, um die Begegnung zu perfektionieren. Kurze Zeit später ziehen die beiden zusammen.



Als Tim bei einem Theaterbesuch seiner ersten großen Liebe Charlotte wiederbegegnet, bringt sie ihn kurz in Versuchung, doch dann erkennt er, was wirklich für ihn zählt. Er eilt in den frühen Morgenstunden nach Hause und macht der verschlafenen Mary einen Heiratsantrag. Die Eheschließung in Cornwall wird zu einer feuchten Angelegenheit - Wind, Regen und Sturm demolieren das Festzelt.



Tim und Mary leben weiterhin in London, werden zum ersten Mal Eltern. Das Leben von Tims Schwester Kit Kat verläuft nicht so geradlinig und glücklich wie das ihres Bruders. Als sie in London einen Autounfall hat und verletzt im Krankenhaus liegt, will Tim die psychischen Wunden seiner Schwester mit einer Zeitreise heilen, die ihr Leben verbessern soll. Dabei riskiert er sein eigenes Glück, denn als er nach seinem Trip in die Vergangenheit nach Hause kommt, steht plötzlich ein fremdes Kind statt seiner kleinen Tochter Posy in seiner Küche. Tim sucht Rat bei seinem Vater.