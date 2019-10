Agnosia - Das dunkle Geheimnis

Muss Joana für die Hybris ihres Vaters büßen, dessen neuartige Linse die Sehkraft ins Unermessliche potenziert? Artur zerstört den Prototyp und verzichtet auf die Vermarktung.



Jahre später macht der Neurologe Dr. Meissner ihm Hoffnung auf Joanas Heilung. Dazu muss die junge Frau in einem hermetisch abgeriegelten Zimmer von allen Sinneswahrnehmungen isoliert werden. Die vermeintliche Kur ist jedoch Teil einer raffinierten Intrige: Lucille Prevert, eine durchtriebene Geschäftsfrau, will mit Arturs Zielfernrohr das große Geld machen. Da Joana die Geheimformel zur Anordnung der optischen Linsen kennt, schlüpft der Hausdiener Vicent in die Rolle ihres Verlobten Carles, um ihr das Geheimnis zu entlocken.



Der spanische Mystery-Thriller begeistert durch eine ganz eigene Mischung aus Gothic Horror, Liebesdrama und Wirtschaftsthriller. Alles dreht sich um eine ebenso seltene wie seltsame neurologische Wahrnehmungsstörung, die sich auch in der schillernden Erzählperspektive niederschlägt. Nach einem Drehbuch von Antonio Trashorras ("The Devil's Backbone") gelingt Eugenio Mira ein formvollendetes Werk, das sich von den üblichen Genre-Spektakeln "made in Hollywood" wohltuend abhebt. Als kaltherzige Strippenzieherin glänzt Marina Gedeck inmitten eines Ensembles junger spanischer Darsteller um Bárbara Goenaga, Félix Gómez und Eduardo Noriega.