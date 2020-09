Adam und Evelyn

Andreas Goldstein

Andreas Goldstein: Wichtig war es, den Zwiespalt der Leute damals zu zeigen. In der Tagesschau, die die ersten DDR-Flüchtlinge zeigt, die nach der ungarischen Grenzöffnung, in ihren Trabis nach Österreich rollen, sagt ein junger Mann in die Kamera, wie weh ihm die Flucht tut und was er alles zurücklässt. Das taucht in den Filmen heute nicht mehr auf oder wird von den Jubelbildern verschüttet. Diese Widersprüchlichkeit aber sollte spürbar werden. Wichtig war auch zu zeigen, wie hier Menschen aus einer Zeit in einen andere fallen. Die DDR war nicht nur in anderer Zeit, sondern auch aus anderer Zeit. Die Leute hatten mehr davon. Im Guten wie im Schlechten. Die Leute haben gewartet und auf Veränderungen gehofft. Gehofft, weil man sie nicht bestimmen ließ. Heute rotieren die Leute, damit sie nicht untergehen und es so bleibt, wie es ist.