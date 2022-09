Jude, Max und Lucy kommen in der lockeren Musiker-WG der Sängerin Sadie unter. Sie tauchen ein in die kreative Szene New Yorks, experimentieren mit Kunst, Musik, Sex und psychedelischen Drogen. Doch die berauschende Zeit endet jäh, als Max in die Armee einberufen wird und in den Vietnamkrieg ziehen muss. Während Jude sich zurückzieht und die Situation in seinen Zeichnungen verarbeitet, fängt Lucy an, sich in einer Gruppe von zunächst friedlichen, später jedoch zunehmend radikalen Revolutionären zu engagieren.



Lucy und Jude entfremden sich, und es kommt zum Bruch, als Jude rasend vor Eifersucht die Männer der Friedenskämpfergruppe attackiert. Als Lucy bei der Studentendemonstration vor der Columbia-Universität von Polizisten bedroht wird, kommt Jude ihr zu Hilfe und wird festgenommen. Daraufhin wird Jude ausgewiesen. Auch sein von Lucy informierter Vater kann dies nicht verhindern, da es keinen Beweis für die Vaterschaft gibt. Jude muss nach Liverpool zurückkehren.



Zu Hause angekommen, erfährt er, dass einige der Revolutionäre aus Lucys Gruppe bei der Anfertigung einer selbst gebauten Bombe ums Leben gekommen sind. Jude beschließt, endgültig in die USA zu ziehen, um Lucy beizustehen. Ein spontanes Rooftop-Konzert von Sadie und ihren Freunden auf einem New Yorker Dach bringt Jude und Lucy wieder zusammen.



Fantasievolles Musical von Julie Taylor ("Frida") mit schwungvoll arrangierten Beatles-Klassikern und Cameos von Rock-Urgestein Joe Cocker, Bono, Kopf der irischen Rockband U2, Komikerin Eddie Izzard und Schauspielerin Salma Hayek.



"Across the Universe" wurde an Originalschauplätzen in Liverpool, New York und Princeton gedreht. Allein die Rechte für die Verwendung der Beatles-Songs kosteten zehn Millionen US-Dollar. Die Originalaufnahmen durften allerdings nicht verwendet werden, und so entschied Regisseurin Julie Taylor, dass die Schauspieler die Titel selbst einsingen.



Der Film wurde 2008 für den Golden Globe Award als Bester Film im Bereich Komödie/ Musical sowie für die Grammy Awards nominiert. Außerdem erhielt er eine Oscarnominierung in der Kategorie Bestes Kostümdesign.