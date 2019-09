"'71 - Hinter feindlichen Linien" lief erfolgreich auf der Berlinale und zahlreichen internationalen Festivals und gewann unter anderem einen "British Independent Film Award" in der Kategorie "Beste Regie" und in Deutschland den "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke" (Bernhard Wicki Filmpreis). Einen besonderen Anteil am Erfolg hat Jack O'Connell, der den verunsicherten Soldaten auf der Flucht spielt. In deutschen Kinos war O'Connell als Hauptdarsteller neben Julia Roberts und George Clooney in Jodie Fosters "Money Monster" zu sehen. Manohla Dargis schrieb über ihn in der "New York Times": "Mr. O'Connell hebt ab in ''71', in dem seine Figur jedes emotionale, psychologische und physische Hindernis in kinetisches Kino verwandelt."