Schnell ermittelt - Traian Voronin (3/10)

Nach dem Mord an Simon Gehbauer im Wald des Lainzer Tiergartens wird ein illegaler Immigrant auf offener Straße erschossen. Angelika und Franitschek stehen vor einem Rätsel, denn auch ein über ein Jahr zurückliegender Mord, welcher nie untersucht wurde, scheint damit zu tun zu haben. Die beiden ermitteln in der High Society sowie im Milieu illegaler Immigranten, und Angelika gerät dabei bald selbst in Gefahr. Inzwischen nimmt Angelikas Mutterinstinkt überhand, und sie beginnt Jan und seiner Freundin nachzustellen: Wer ist die undurchsichtige junge Frau, und was könnte sie mit dem Mord an Nico Schnabel zu tun haben?