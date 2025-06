Schnell ermittelt - Lucia Frost

Lucia will sich aber nicht an die Polizei wenden und beauftragt deshalb Angelika und Franitschek.



Hanna und Mark, Schreibers Kollegen in der Organisation "Go Optimist" behaupten, Marius sei in Peru unterwegs. Als Angelika und Franitschek bei einer nächtlichen Observierung dann auf Marius treffen, der sich versteckt, wird ihnen klar, dass Lucia nicht ganz so ungefährlich ist. Bestätigt scheint ihr Verdacht, als Marius tatsächlich spurlos verschwindet. Unterstützung bei der Ermittlung kommt diesmal von Maja. Und Angelika trifft das erste Mal nach Jans Verurteilung auf ihren Ex-Mann Stefan.