Polizeiruf 110: Todesfall im Park

Für Oberkommissar Hübner gibt es Gründe, an dieser Version zu zweifeln. Eine neue Dimension bekommt der Fall, als es Hinweise darauf gibt, dass Klünter in illegale Geschäfte mit Transferrubeln verwickelt war. Die Spur führt zu dem Lokal, in dem Klünter als Alleinunterhalter aufgetreten ist.