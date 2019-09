Film

Polizeiruf 110: Thanners neuer Job

So hat sich Kommissar Thanner die Arbeit in Berlin nicht vorgestellt: Von Duisburg an die Spree versetzt, wo er eine Arbeitsgruppe leiten soll, geht es gleich am ersten Tag um Leben und Tod.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 1991

Datum: 22.09.2019